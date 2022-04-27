Англия

Керівництво "вовків" вже шукає заміну хавбеку.

Півзахісник Вулвергемптону Рубен Невеш, скоріш за все, залише свій клуб влітку.

Керівництво "вовків" готове до відходу футболіста та вже шукає йому заміну, повідомляє MEN.

Відзначимо, що наразі предметний інтерес до португальця зберігають лише лондонський Арсенал та каталонська Барселона.

В поточному сезоні Невеш провів 31 матч за Вулвергемптон, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсеналу до Габріеля Жезуса.