Англия

25-річний бразилець — той типаж форварда, який потрібний Мікелю Артеті.

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та перебратися до лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, технічний директор "канонірів" Еду Гаспар вже кілька місяців обговорює з агентами 25-річного бразильця потенційний переїзд на Емірейтс.

І незважаючи на те, що Арсенал поки що безпосередньо не контактував з Манчестер Сіті, стверджується, що Габріель Жезус відкритий до перспективи приєднатися до команди Мікеля Артети, особливо на тлі ймовірного трансферу Ерлінга Голанда в стан "містян".

У бразильському форварді особисто зацікавлений головний тренер Арсеналу, який вважає Жезуса саме тим типажем форварда, який йому необхідний.

Цікаво, що після матчу проти Вотфорда, в якому Жезус оформив покер, бразилець не стверджував, що точно залишиться в Сіті після цього сезону.

"Зараз не час думати про це. Ви очікуєте, що я скажу, що залишуся, але я кажу правду. Зараз найкращий момент сезону. Я хочу отримувати задоволення, щоб залишатися зосередженим на своїй команді", — цитує слова Жезуса журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Габріель Жезус провів за Манчестер Сіті 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, що наприкінці поточної кампанії закінчуються контракти двох центрфорвардів Арсеналу: Александра Ляказетта та Едді Нкетіа.