Англия

Німецький тренер прокоментував нову угоду із "червоними".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поставив підпис під новим контрактом із клубом та прокомментував цю подію.

"Ліверпуль – клуб, який постійно рухається в правильному напрямку. Ми маємо чітке уявлення про те, чого ми хочемо. Є чітке розуміння того, як ми спробуємо досягти цього. Це чудова позиція, від якої можна відштовхнутися.

Коли власники запропонували мені продовжити контракт, я поставив собі питання, над яким розмірковував публічно. Чи вистачить у мене енергії та емоцій, щоб знову показати себе так, як цього вимагає це дивовижне місце від тренера?

Мені не знадобилося багато часу, щоб відповісти чесно. Відповідь була дуже проста... Я закоханий у це місце, і я почуваюся чудово!", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, що Ліверпуль може стати першим клубом АПЛ зі спонсорським контрактом із криптобіржею.