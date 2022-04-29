Англия

Мільярдер допомагає чиновникам з інвестиціями.

Власник англійського Манчестер Сіті шейх Мансур бен Зайед аль-Найян, за версією Bloomberg, допомагає російським олігархам.

Видання повідомляє, що саме шейх Мансур організовує переведення грошей впливових росіян в ОАЕ.

Російські олігархи, які і раніше мали тісні стосунки з Мансуром, з початку війни в Україні стали частіше звертатись до його допомогою.

Зазначається, що наразі активно купуються людьми з терористичної держави пентхауси в Дубаї та розкішні автомобілі.

У міністерстві закордонних справ ОАЕ, країни, яка не запровадила санкцій по РФ, не стали коментувати виданню їхні данні.