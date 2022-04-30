Англия

Півзахисник Манчестер Юнайтед прокоментував перспективи клубу.

Англійський Манчестер Юнайтед наступного сезону розпочне свій шлях під керівництвом нідерландського головного тренера Еріка тен Хага, який замінить на цій посаді Ральфа Рангніка, що в свою чергу очолить збірну Австрії.

"Червоні дияволи" від цих змін на керівному пості клубу очікують суттєвих змін, про що в своєму останньому інтерв’ю розповів досвідчений півзахисник Хуан Мата.

"Наразі, ключовим питанням у клубі є питання нашої гідності та поваги до емблеми. Ми повинні віддати Юнайтед усе, на що він заслуговує.

Розумію розчарування фанатів після цього сезону, тому що я й сам розчарований. Однак, я також вважаю, що в нас попереду величне майбутнє та початок нової ери.

Новий керманич приходить до клубу. Це буде, я сподіваюся, великим шансом для нас, яким ми неодмінно скористаємося. Нам потрібні нові перемоги — тільки тоді вболівальники будуть щасливі", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні Хуан зіграв усього в дев’яти матчах (236 хвилин).