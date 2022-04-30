Півзахисник Манчестер Юнайтед прокоментував перспективи клубу.
Хуан Мата, Getty Images
30 апреля 2022, 13:19
Англійський Манчестер Юнайтед наступного сезону розпочне свій шлях під керівництвом нідерландського головного тренера Еріка тен Хага, який замінить на цій посаді Ральфа Рангніка, що в свою чергу очолить збірну Австрії.
"Червоні дияволи" від цих змін на керівному пості клубу очікують суттєвих змін, про що в своєму останньому інтерв’ю розповів досвідчений півзахисник Хуан Мата.
"Наразі, ключовим питанням у клубі є питання нашої гідності та поваги до емблеми. Ми повинні віддати Юнайтед усе, на що він заслуговує.
Розумію розчарування фанатів після цього сезону, тому що я й сам розчарований. Однак, я також вважаю, що в нас попереду величне майбутнє та початок нової ери.
Новий керманич приходить до клубу. Це буде, я сподіваюся, великим шансом для нас, яким ми неодмінно скористаємося. Нам потрібні нові перемоги — тільки тоді вболівальники будуть щасливі", — заявив іспанський виконавець.
У поточному сезоні Хуан зіграв усього в дев’яти матчах (236 хвилин).