Італієць може змінити Антоніо Конте.
Роберто Манчіні, Getty Images
30 апреля 2022, 13:59
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте, за чутками, влітку може залишити свою посаду.
Власники лондонського клубу вже склали список з кандидатів, які можуть замінити Конте.
Серед потенційних тренерів фігурує чинний коуч збірної Італії Роберто Манчіні. Також розглядається кандидатура Грема Поттера з Брайтона.
Антоніо Конте, у свою чергу, влітку може встати у керма ПСЖ. Хоча цю інформацію фахівець коментувати відмовився.
Контракт Манчіні з Італією дійсний до літа 2026 року. Що стосується Грема Поттера, то його угода з Брайтоном триває до літа 2025 року.