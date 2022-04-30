Англия

Італієць може змінити Антоніо Конте.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте, за чутками, влітку може залишити свою посаду.

Власники лондонського клубу вже склали список з кандидатів, які можуть замінити Конте.

Серед потенційних тренерів фігурує чинний коуч збірної Італії Роберто Манчіні. Також розглядається кандидатура Грема Поттера з Брайтона.

Антоніо Конте, у свою чергу, влітку може встати у керма ПСЖ. Хоча цю інформацію фахівець коментувати відмовився.

Контракт Манчіні з Італією дійсний до літа 2026 року. Що стосується Грема Поттера, то його угода з Брайтоном триває до літа 2025 року.