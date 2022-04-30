Англия

"Містяни" без проблем переграли суперника.

В 35-му турі Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Сіті в гостях без особливих проблем переграв Лідс, що бореться за місце в елітному дивізіоні.

Команда Гвардіоли відкрила рахунок ще на початку матчу — Родрі скористався навісом Фодена та головою доправив м'яча до воріт суперника.

У другому таймі теж забивали лише гості — Аке скористався пасом Діаша та подвоїв перевагу, а під завісу матчу Жезус записав черговий гол на свій рахунок.

Вже у доданий час Фернандіньо поставив крапку у цьому матчі.

Лідс — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Родрі, 13, Аке, 54, Габріел Жезус, 78, Фернандіньо, 90+4

Лідс: Мельє — Фірпо (Гелхард, 62), Стрейк, Кох, Ейлінг, Даллас (Джеймс, 90+7) — Харрісон, Філліпс, Кліх, Рафінья — Родріго (Грінвуд, 83)

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке (Зінченко, 60), Лапорт, Рубен Діаш, Канселу — Гюндоган, Родрі (Фернандіньо, 83), Гріліш, Фоден (Бернарду Сілва, 80), Стерлінг — Габріел Жезус

Попередження: Канселу, Фірпо, Гріліш