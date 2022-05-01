Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував чергову перемогу його команди.

Напередодні Ліверпуль зумів мінімально здолати Ньюкасл у гостьовому поєдинку 35-го туру англійської Прем’єр-ліги (1:0), завдяки чому продовжив власну участь в чемпіонських перегонах.

Ньюкасл — Ліверпуль 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після фінального свистку прокоментував виступ власної команди.

"Хлопцям сьогодні було неймовірно важко, що було доволі очікувано із огляду на те, що ми грали два з половиною дні тому.

Наш приїзд сюди, у гості до команди з видатною формою — шість домашніх перемог поспіль, чудова погода, усі в хорошому настрої — усе було підготовлено до чергової звитяги Ньюкаслу. Єдиними, хто хотів би цього уникнути, були гравці Ліверпуля.

Це був видатний футбольний матч, чесно кажучи. Протягом перших 15 хвилин нам довелося трохи адаптуватися до суперників — це нормально. Певна річ, що Ньюкасл трохи змінив власний склад, поставив Жоелінтона на фланг. Ми намагалися адаптуватися до цього, грали краще, коли м’яч був на землі.

Мені дуже сподобалося, як ми грали, як ми пресингували суперників. Не пам’ятаю багато контратак на наші ворота. Був гол із офсайду, що забили суперники, а ще в другому таймі був момент, але там також був у офсайді.

Наше вміння пристосовуватися до різноманітних умов — єдина причина, чому ми там, де ми є. Це єдина причина — хлопці повністю вживаються в ситуацію. Гравці, які не вийшли сьогодні на поле… Ви повинні були побачити їхні радісні обличчя на лаві запасних, коли пролунав фінальний свисток. Це абсолютно неперевершено. Команда виняткова, надзвичайно талановита і має характер.

Дуже схвильований кінцем сезону, але не через перспективу виграти щось, тому що я ніколи цього не розумів. Наприклад, скажімо, що ми випереджаємо суперників у лізі на п’ять очок, а залишається ще чотири гри, і майже весь час люди запитують вас: "Перемога близько, чекаємо з нетерпінням".

Ні, ні, ні, так не має бути. Ви просто стурбовані перемогою в наступній грі. Хтось скаже вам, що справа зроблена, ви можете подумати про щось інше, але я недостатньо розумний, щоб робити дві речі одночасно. Коли ми закінчили гру, наш аналітик був у роздягальні, і я запитав його, як грає Вільярреал, тому що вони грали разом із нами — вони програли з рахунком 2:1, хоча зробили кілька змін у складі.

Ми переходимо до наступної гри і намагатимемося бути якомога кращими. Стан справ хороший, але кількість ігор, які ми ще маємо зіграти, доволі велика: із фіналом Ліги чемпіонів, або без нього, це багато, тому краще вигравати в усіх них, бо інакше це може бути складно", — заявив німецький керманич.

У наступному турі Ліверпуль гратиме домашній матч проти лондонського Тоттенгема.