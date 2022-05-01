"Латікс" знов повернулись у Чемпіоншип.
Фото Віган
01 мая 2022, 13:25
Англійська Ліга 1 закінчилась. Стали відомі клуби, які з наступного сезону будуть виступати у Чемпіоншипі.
Віган Атлетік став чемпіоном змагання. Команда набрала 92 очки та повернулась у Чемпіоншип через два роки.
Відзначимо, що найкращим бомбардиром Ліги 1 також став форвард Вігана Уілл Кін (екс-гравець МЮ), який забив 26 голів та віддав 6 асистів.
Другим клубом, який отримав промоушен, став Ротергем (90 очків). Ще чотири клуби будуть вести боротьбу за підвищення в класі: МК Донс, Шеффілд Уенсдей, Сандерленд та Уікомб.
У Лігу 2 відправились чотири клуби: Гіллінгем, Донкастер, Уімблдон та Крю Александра.