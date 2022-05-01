Англия
01 мая 2022, 20:24
Арсенал переграв Вест Гем із Ярмоленком у дербі
Колектив Девіда Моєса ризикує залишитися поза межами зони єврокубків.
Вест Гем — Арсенал, Getty Images
01 мая 2022, 20:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Арсенал 1:2
Голи: Боуен, 45 — Голдінг, 39, Габріель, 55
Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Цоуфал, Зума, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 78) — Боуен, Лансіні, Форнальс — Бенрахма (Ярмоленко, 81).
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Седрік, 78), Голдінг, Габріель, Тавареш — Едегор (Локонга, 90+2), Ельнені, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Попередження: Боуен, Крессвелл — Сака, Нкетіа.