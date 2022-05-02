Англия

Тимчасовий керманич "червоних дияволів" заявив, що МЮ потребує більшої кількості нападників.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про те, що, починаючи з наступного сезону, новим головним тренером першої команди буде Ерік тен Хаг, який зарекомендував себе як спеціаліста світового рівня по роботі в амстердамському Аяксі.

Нинішній тимчасовий керманич МЮ Ральф Рангнік, який після завершення цієї кампанії займе посаду у керівництві манкуніанців, висловився про майбутнє зіркового нападника Кріштіану Роналду.

"Вам краще запитати в Еріка тен Хага про Кріштіану, та чи бачить він його в своїй системі. Кріштіану показав, що він ще може бути життєво важливою частиною цієї команди. Очевидно, що команді потрібно більше нападників", — цитує слова Рангніка журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Sky.

У поточному сезоні Роналду провів у футболці Манчестер Юнайтед 36 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 23 голи та віддав 3 асисти.