Англия

Англійський півзахисник може продовжити кар'єру у Серії А.

Ювентус та Мілан зацікавлені у послугах Джессі Лінгарда, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст майже напевно покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону на правах вільного агента. Його контракт із "червоними дияволами" завершується 30 червня.

Крім Ювентуса та Мілана, інтерес до Лінгарда виявляє і Фулгем.

Цього сезону Лінгард провів на полі 16 матчів в АПЛ і забив 2 голи.