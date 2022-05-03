Англия

Експерт та екс-футболіст дав пораду босам Юнайтед.

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін прокоментував чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду з клубу.

"Трансфер Роналду був короткостроковим рішенням, ухваленим заради фанатів, заради підвищення ціни акцій. Але він все одно забивав. У Манчестер Юнайтед є серйозніші проблеми, ніж присутність Кріштіану Роналду.

Думаю, що його голи та гра гарантують, що він залишиться у клубі. Але Манчестер Юнайтед має зібрати гравців навколо нього, треба підписати інших нападників, має бути конкуренція за місце у складі.

Звичайно, недобре, коли твоєму найкращому бомбардиру, людині, від якої ти залежиш, 37 років. Але я б безперечно тримався за Роналду.

Можливо, буде необхідність поговорити з ним про стиль гри, про те, що він не гратиме щотижня. Навіщо позбавлятися гравця, який забиває так багато? Не бачу в цьому логіки", — сказав Кін.

Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік заявив, що майбутнє Роналду в клубі залежить від нового коуча Еріка тен Хага.