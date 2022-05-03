Експерт та екс-футболіст дав пораду босам Юнайтед.
Рой Кін, Getty Images
03 мая 2022, 13:36
Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кін прокоментував чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду з клубу.
"Трансфер Роналду був короткостроковим рішенням, ухваленим заради фанатів, заради підвищення ціни акцій. Але він все одно забивав. У Манчестер Юнайтед є серйозніші проблеми, ніж присутність Кріштіану Роналду.
Думаю, що його голи та гра гарантують, що він залишиться у клубі. Але Манчестер Юнайтед має зібрати гравців навколо нього, треба підписати інших нападників, має бути конкуренція за місце у складі.
Звичайно, недобре, коли твоєму найкращому бомбардиру, людині, від якої ти залежиш, 37 років. Але я б безперечно тримався за Роналду.
Можливо, буде необхідність поговорити з ним про стиль гри, про те, що він не гратиме щотижня. Навіщо позбавлятися гравця, який забиває так багато? Не бачу в цьому логіки", — сказав Кін.
Нагадаємо, що головний тренер МЮ Ральф Рангнік заявив, що майбутнє Роналду в клубі залежить від нового коуча Еріка тен Хага.