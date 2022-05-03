Футболіст поборов страшну хворобу.
девід брукс, getty images
03 травня 2022, 19:40
Півзахісник Борнмута та збірної Вельсу Девід Брукс вилікувався від раку.
В жовтні стало відомо, що у футболіста виявили лімфому Ходжкіна — одна з форм страшної хвороби.
Тим не менш, Бруксу вдалось побороти рак, про що він повідомив у своєму твітері.
"Нещодавно я пройшов чергове обстеження і мій доктор повідомив мені фантастичну новину — хвороба відступила. Я дуже радий повідомити вам, що я вилікувався від раку.
Це неймовірне відчуття! Я вдячний всім за ті добрі побажання, що ви мені надсилали протягом цього часу", — написав Брукс.
Відзначимо, що клуб одразу заявив про свою готовність допомагати футболісту и свою обіцянку виконав.