Англия

Футболіст поборов страшну хворобу.

Півзахісник Борнмута та збірної Вельсу Девід Брукс вилікувався від раку.

В жовтні стало відомо, що у футболіста виявили лімфому Ходжкіна — одна з форм страшної хвороби.

Тим не менш, Бруксу вдалось побороти рак, про що він повідомив у своєму твітері.

"Нещодавно я пройшов чергове обстеження і мій доктор повідомив мені фантастичну новину — хвороба відступила. Я дуже радий повідомити вам, що я вилікувався від раку.

Це неймовірне відчуття! Я вдячний всім за ті добрі побажання, що ви мені надсилали протягом цього часу", — написав Брукс.

Відзначимо, що клуб одразу заявив про свою готовність допомагати футболісту и свою обіцянку виконав.