Англия

У літнє трансферне вікно англієць може змінити клубну прописку.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард ще в період зимового трансферного вікна вирішив відправитися за новим викликом у своїй кар'єрі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, з того часу думка 29-річного англійця не змінилася — влітку він шукатиме новий для себе клуб і розгляне всі пропозиції.

Взимку Лінгард міг опинитись у Ньюкасл Юнайтед. Футболіст очікував, що "сороки" зроблять пропозицію в останній день трансферного вікна, але МЮ встановив заборону його відходу посеред сезону.

У поточній кампанії Джессі Лінгард провів за Манчестер Юнайтед 22 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асист. Його контракт спливає влітку цього року.