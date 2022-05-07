Англия

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу АПЛ.

Ліверпуль у рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Тоттенгем.

Ліверпуль — Тоттенхем

Субота, 7 травня, 21.45. Стадіон Енфілд Роуд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі – Майкл Олівер.

Ліверпуль не залишає спроб дістатися до Манчестер Сіті і здобути перемогу в чемпіонаті Англії. Дистанцію до "городян" становить лише один бал. Проте може вийти так, що Манчестер Сіті взагалі не втратить очки. Ліверпуль же чекає ще кілька непростих матчів — і гра з Тоттенхемом входить до їх числа.

Ліверпуль серед тижня грав у Лізі чемпіонів у рамках другого півфінального матчу проти Вільярреалу. Підопічні Юргена Клоппа пропустили першими двічі, але згодом змогли перевернути хід зустрічі. Немає сумнівів, що настрій у "червоних" буде відмінним, проте ті два голи говорять про певні проблеми.

Тоттенхем, у свою чергу, веде боротьбу за місце у зоні Ліги чемпіонів. "Шпори" відстають від Арсеналу, який йде на четвертому місці, лише на два бали. У минулому турі чемпіонат Англії команда Антоніо Конте зустрічалася з іншим непростим суперником — Лестером, і здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Антоніо Конте вміє протистояти командами, які грають у відкритий футбол із пресингом, а тому зустріч обіцяє бути дуже цікавою, але й непростою для обох сторін.

Статистика особистих зустрічей в останніх п'яти матчах між цими командами говорить на користь Ліверпуля — чотири перемоги "червоних" за одного нічийного результату.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Доерті, Регілон, Танганга, Скіпп

Під питанням: Фірміно

Цікаві факти:

Ліверпуль виграв останні 12 домашніх матчів (Прем'єр-ліга).

Ліверпуль не пропустив у 8 з останніх 9 матчів (Прем'єр-ліга).

Ліверпуль забив щонайменше 2 голи в останніх 6 домашніх матчах проти Тоттенхема у всіх турнірах.

Ліверпуль не програв у своїх останніх 11 домашніх матчах проти Тоттенхема у всіх турнірах.