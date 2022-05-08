Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

Лондонський Челсі в домашньому поєдинку 36-го туру англійської Прем’єр-ліги не мав змоги перевести подих у протистоянні проти Вулвергемптона, хоча й видав відчутний ривок уперед на початку другого тайму. Однак, не дивлячись на індивідуальні зусилля Ромелу Лукаку, який зробив дубль, уже під кінець гри Чікінью оформив одразу дві гольові передачі після виходу на заміну, завдяки чому перевернув гру вбік нічиєї.

Огляд матчу:

Челсі — Вулвергемптон 2:2

Голи: Лукаку, 56, 58 — Трінкан, 79, Коуді, 90+7

Челсі: Менді — Аспілікуета (Сарр, 87), Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачіч, Алонсо (Сауль, 46) — Пулішич — Лукаку (Гаверц, 90+1), Вернер.

Вулвергемптон: Са — Болі, Коаді, Саїсс (Чікінью, 71) — Хонні, Дендонкер, Невеш (Трінкан, 71), Моутінью, Айт-Нурі — Хіменес, Нету (Хван, 70).

Попередження: Аспілікуета — Моутіньо, Сесс, Нету.