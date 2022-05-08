Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував утрату очок в матчі проти Тоттенгема.

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на власному полі, можливо, підставив під відчутний удар свої амбіції щодо здобуття чемпіонського титулу за підсумками поточного сезону, зігравши внічию проти лондонського Тоттенгема (1:1).

Ліверпуль — Тоттенгем 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це важливий момент, тому що ми вже маємо на одне очко більше, аніж у нас було перед цією грою .Із іншого боку, ми всі знаємо ситуацію в турнірній таблиці.

Зараз ми йдемо на першому місці. Моя улюблена ситуація — якщо ми і Сіті програємо решту ігор, що залишилися, і ми залишимося на першому місці, але всі ми знаємо, що так не буде.

Я хотів би сидіти тут і казати: "Так, Сіті завтра втратить очки". Але я не бачу можливостей для цього. Побачимо, як воно буде. Моя проблема полягає не в тому, що Сіті завтра грає проти Ньюкасла, а в тому, що ми граємо проти Астон Вілли у вівторок.

Маємо на одне очко більше, аніж раніше. Гаразд. Із рахунком 1:0 це було б значно краще, але гра видалася була не зовсім такою, до якої ми прагнули. Тепер ми повинні змиритися з власним становищем.

Перш за все, чого ви поводите себе наче це чиїсь похорони? У моєму житті траплялися набагато гірші речі. Єдиний шанс, який у нас є, це якщо нам десь пощастить. Уявіть собі, що Сіті програє, я особисто в це не вірю, але тільки уявіть, якщо вони програють, а ми в свою чергу втратимо титул тільки тому, що зневірилися завчасно. Це було б божевіллям", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Ліверпуль гратиме в гостях проти Астон Вілли.