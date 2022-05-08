Англия

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував розгром у матчі проти Брайтона.

Манчестер Юнайтед у гостьовому матчі 36-го туру англійської Прем’єр-ліги зазнав нищівної поразки від Брайтону (0:4), за підсумком чого залишився без можливості потрапити до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний рік.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 4:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Червоних дияволів" Ральф Рангнік після завершення гри прокоментував ганебний виступ власної команди.

"Для початку, я хотів би вибачитися перед нашими прихильниками, бо вони подолали довий шлях від Манчестера до Брайтону задля нашої підтримки. Ми просто були недостатньо хороші від початку до кінця. Наш виступ був дуже поганим.

Сьогодні Манчестер Юнайтед зазнав принизливої поразки. Це була друга найбільша невдача в моїй кар'єрі. Ми не просто програли з рахунком 0:4, але ще й таким чином... Це неприйнятно", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед гратиме в гостях проти Крістал Пелас.