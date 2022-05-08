Англия

Команда Френка Лемпарда покинула зону вильоту.

В рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді зіграв із Лестером.

Рахунок був відкритий на шостій хвилині поєдинку. Свій дебютний гол за Евертон в АПЛ забив український захисник Віталій Миколенко. Він першим доторком спрямував м'яч у правий кут воріт Шмейхеля — 0:1.

Але Лестер дуже швидко зумів відігратись. Патсон Дака скористався помилкою центральних захисників "ірисок" та прошив Джордана Пікфорда — 1:1.

Ще до перерви Евертон забив другий гол. Мейсон Холгейт скористався нагодою та сильно головою вколотив "круглого" у ворота.

Віталій Миколенко, на жаль, не зумів дограти матч до кінця. На 66 хвилині гри через пошкодження він покинув поле.

Завдяки цій перемозі Евертон залишається в АПЛ на наступний сезон.

Лестер — Евертон 1:2

Голи: Дака, 11 — Миколенко, 6, Холгейт, 30

Лестер: Шмейхель — Амарте, Фофана, Еванс, Кастань, Дьюсбері-Холл — Менді (Варді, 66), Тілеманс, Дака (Лукман, 80), Перес (Барнс, 46) — Іхеаначо.

Евертон: Пікфорд — Миколенко (Кенні, 66), Холгейт, Міна (Кін, 18) Коулмен, Івобі — Грей (Рондон, 74), Делф, Дукуре, Гордон — Рішарлісон.

Попередження: Менді.