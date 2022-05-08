Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Англії-2021/22.
Манчестер Сіті - Ньюкасл, Getty Images
08 травня 2022, 18:19
У рамках 36-го туру поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед.
Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua о 18:30 за київським часом.
Телеканал Setanta Sports Ukraine проведе безкоштовну трансляцію матчу Манчестер Сіті проти Ньюкасла на території України в YouTube.
Відео онлайн-трансляція матчу