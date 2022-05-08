Англия

Українець забив свій перший гол в АПЛ.

В рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді зумів переграти Лестер з рахунком 1:2.

Допоміг здобути перемогу команді Франка Лампарда та залишитись в АПЛ український захисник Віталій Миколенко.

На 6 хвилині зустрічі він вивів "ірисок" вперед. Цей гол став першим для українця у змаганні та у футболці клубу загалом.

Старання Миколенка оцінили аналітики з порталу WhoScored. Віталій став найкращим гравцем матчу, отримавши оцінку 7,4.

Така ж оцінка і у Джордана Пікфорда. Найгірший бал отримав захисник гостей Єррі Міна — 5,7.