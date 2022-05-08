Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал здобув перемогу над Лідс Юнайтед з рахунком 2:1.

Головним героєм цього протистояння став нападник Едді Нкетіа, який записав на свій рахунок обидва забиті м'ячі Арсеналу в першому таймі.

Огляд матчу:

Арсенал — Лідс Юнайтед 2:1

Голи: Нкетіа, 5, 10 — Льоренте, 66

Арсенал: Рамсдейл – Томіясу, Холдінг, Габріел, Соареш – Ельнені, Джака – Сака (Пепе 68), Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу 78) – Нкетіа (Ляказетт 90+1)

Лідс: Мельє – Фірпо, Кох, Льоренте, Ейлінг – Філліпс, Кліх (Бейт 46) – Харрісон, Джеймс, Рафінья (Родріго 60) – Гелхардт (Стрейк 29)

Попередження: Габріел, Томіясу – Рафінья, Кліх

Видалення: Ейлінг, 27