Англия

Нападник може змінити черговий англійський клуб.

Діюча угода між нападником Рахімом Стерлінгом та англійським Манчестер Сіті добігає кінця вже наступного року, тому найближче трансферне вікно стане фактично останньою можливістю для "містян" заробити бодай якісь кошти на продажу свого виконавця, якщо в планах клубу не стоїть питання про подальше продовження взаємин.

Оскільки перемовин про підписання нового контракту між сторонами ще не проводилося, то на ринку почала потрохи формуватися черга зі зацікавлених у цьому виконавцеві сторін.

Належить до їхнього числа й лондонський Арсенал, якому потрібно посилити власну лінію нападу на тлі можливої участі команди в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета добре знає 27-річного виконавця, оскільки працював разом із ним, коли виконував обов’язки помічника Хосепа Гвардіоли в тренерському штабі "містян".

У поточному сезоні Стерлінг зіграв у 45 матчах, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.