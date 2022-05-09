Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Норвіч Сіті, який вилетів до Чемпіоншипу, приймав на своєму полі Вест Гем і зазнав нищівної поразки.

Підопічні Девіда Моєса відправили у ворота "канарок" чотири м'ячі без відповіді, завдяки чому вони скоротили своє відставання від шостого Манчестер Юнайтед до трьох очок, маючи при цьому один матч у запасі.

Огляд матчу:

Норвіч Сіті — Вест Гем 0:4

Голи: Бенрахма, 12, 45+3, Антоніо, 30, Лансіні, 65 (пен.)

Норвіч: Крул – Ааронс, Хенлі, Байрем, Вільямс – Соренсен, Гілмор – Дауелл (Плахета 71), Ле-Мелу (Рупп 46), Рашица (Спрінжетт 46) – Пуккі

Вест Гем: Фабіанські – Крессвелл, Зума, Доусон (Нобл 67), Цоуфал – Райс, Лансіні – Бенрахма (Влашич 76), Форнальс, Боуен – Антоніо (Ярмоленко 46)

Попередження: Вільямс – Боуен