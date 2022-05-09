Англия

Півзахисник несподівано виявився потрібним лондонському клубу.

Контракт півзахисника лондонського Арсеналу Мохамеда Ельнені закінчується вже незабаром, а деякий час назад з’являлася інформація відносно того, що "каноніри" не ведуть із своїм виконавцем жодних перемовин щодо його можливого поновлення.

Однак, через останні вдалі виступи колективу, головний тренер Мікель Артета, як повідомляє британська преса, змінив своє ставлення щодо єгипетського футболіста.

Арсенал контактував із представниками Ельнені стосовно можливого продовження контракту, залишивши його в підсумку перед вибором стосовно власного майбутнього в клубі.

У поточному сезоні 29-річний виконавець зіграв 14 матчів, віддавши дві гольові передачі.