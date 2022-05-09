Англия

Капітан збірної України та англійський клуб хочуть допомогти ЗСУ.

Андрій Ярмоленко разом із партнерами по команді та Вест Хемом запустили збір коштів для України, повідомляє офіційний сайт "молотобійців".

Допомагають українцю у проекті Freedom Boxes три представники Чехії — Томаш Соучек, Володимир Цоуфал та Алекс Крал.

Метою акції буде формування боксів із продуктами харчування, приладдям для гігієни та іншим для українських військових.

Нагадаємо, що раніше Ярмоленко придбав карету швидкої допомоги для Чернігова.