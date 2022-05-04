Украина

Українець допоміг медикам з рідного міста.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко вирішив допомогти медикам з Чернігова.

Футболіст передав рідному місту нову карету швидкої допомоги. Її вже доставили до третьої міської лікарні.

Окрім авто українець відправив гуманітарний вантаж, у якому були медикаменти, продукти та інші товари першої необхідності.

"Багато хто знає мене як спортсмена, що захищає честь країни на футбольному полі. Але перед усім, я громадянин держави, що боронить зараз свою незалежність у цей непростий час. І мені не байдужа доля своїх співвітчизників.

Моє дитинство проходило в рідному Чернігові, саме там і розпочиналася моя кар’єра. Зараз місто напівзруйноване, у стані гуманітарної катастрофи. Багато чернігівців досі потребують нашої з вами допомоги", — розповів Ярмоленко в інтерв'ю Суспільне Чернігів.