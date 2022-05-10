Англия

Тодд Боелі готовий провести масштабну трансферну кампанію.

Новий власник Челсі Тодд Боелі готовий інвестувати у придбання нових гравців, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, йдеться про вкладення в команду перед початком сезону 1,75 мільярда євро. Йдеться не лише про придбання гравців, а й загалом на життєдіяльність команди.

Томас Тухель хоче отримати двох центральних захисників, атакуючого виконавця, а також лівого захисника, якщо Челсі покине Маркос Алонсо.

Зазначимо, що Роман Абрамович володів Челсі з 2003 року.