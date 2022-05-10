Англия

Агенти норвезького нападника отримають солідні гроші.

Манчестер Сіті близький до завершення трансферу Ерлінга Голанда.

Як повідомляє The Telegraph, за 21-річного футболіста "городяни" заплатять 60 мільйонів євро і ще 15 млн призначені як різні бонуси. Голанд підпише контракт на п'ять років та зможе заробити 115 мільйонів євро за цей час.

Крім того, агенти Голанда отримають 50 мільйонів євро за посередництво під час підписання угоди.

У поточному сезоні Холанд забив 28 голів у 29 матчах за Борусію Дортмунд. Також на його рахунку сім результативних передач.