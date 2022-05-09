Англия

Норвезький нападник незабаром підпише контракт із "міщанами".

Манчестер Сіті розглядає варіанти посилення лінії нападу, зосередившись на підписанні Ерлінга Голанда.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, норвезький форвард пройшов медичне обстеження для "городян".

Стверджується, що про перехід Ерлінга Голанда Манчестер Сіті оголосить вже цього тижня.

Норвезький футболіст повернувся до розташування Борусії Д, який "городяни" повідомили, що активують опцію викупу за кілька годин.

У поточному сезоні норвежець забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах за клуб.

Нагадаємо, що раніше Баварія підтвердила відсутність амбіцій щодо трансферу Голанда.