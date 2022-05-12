Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

Лондонський Челсі у рамках перенесеного поєдинку 33-го туру англійської Прем’єр-ліги на виїзді зумів здобути впевнену перемогу над Лестером. Гості вийшли вперед вже на початку зустрічі, після чого, у середині першого тайму, господарі отримали вилучення у своєму складі, через що в подальшому не змогли чинити гідний опір. У підсумку, у ворота "павичів" відправилося ще два м’ячі поперерві.

Огляд матчу:

Лідс — Челсі 0:3

Голи: Маунт, 4, Пулішич, 55, Лукаку, 83

Лідс Юнайтед: Мельє — Льоренте, Кох, Купер, Стрейк, Харрісон (Фірпо, 37) — Рафінья (Гелхардт, 78), Бейт (Кліх, 59), Філліпс, Д. Джеймс — Родріго.

Челсі: Менді — Чалоба, Крістенсен, Рюдігер — Джеймс (Аспілікуета, 78), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чік, 30), Алонсо — Маунт, Пулішич (Зієш, 78) — Лукаку.

Попередження: Філліпс.

Вилучення: Д. Джеймс, 24.