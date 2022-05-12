Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

Лестер також напередодні брав участь у дограванні раніше перенесених матчів 33-го туру англійської Прем’єр-ліги, нарешті зігравши свою домашню гру проти головного аутсайдера поточного сезону — Норвіча. Команда Брендана Роджерса затягнула з визначення сильнішого аж до другого тайму, проте поперерві відвантажила у ворота суперників одразу три м’ячі трохи більше, аніж за чверть ігрової години.

Огляд матчу:

Лестер — Норвіч 3:0

Голи: Варді 54, 62, Меддісон 70

Лестер: Шмейхель — Кастань, Амарті, Еванс, Джастін — Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Холл — Лукман (Менді 46), Варді, Барнс

Ганн — Яннуліс, Байрем, Хенлі, Ааронс — Рупп (Соренсен 59), Ле-Мелу, Гілмор — Рашица (Роу 67), Пуккі, Спрінджетт (Плахета 67).