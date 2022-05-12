Англия

Півзахисник Манчестер Сіті фактично одноосібно приговорив до поразки Вулвергемптон.

Манчестер Сіті напередодні зробив усе від себе залежне задля того, аби розгромити Вулвергемптон у гостьовому матчі 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги (5:1).

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 1:5 Відео голів та огляд матчу

Значний вклад до цієї звитяги власної команди зробив півзахисник "містян" Кевін де Брюйне, на рахунку якого опинилися одразу чотири забитих м’ячі.

На окрему увагу заслуговують три перші результативні постріли бельгійського виконавця, які відбулися на відтинку з 7-ї до 24-ї хвилини гри. При цьому всі м’ячі за цей час були забиті гравцем із лівої, неробочої, ноги.

Така швидкість дозволила де Брюйне піднятися на третій рядок загального рейтингу авторів хет-триків у історії АПЛ.

Поступився 30-річний виконавець лише нинішньому нападнику Ліверпуля Садіо Мане, якому за часи виступів у складі Саутгемптона вистачило лише 16 хвилин для трьох забитих голів у ворота Астон Вілли (6:1 / 16 травня 2015), а також екс-нападнику Манчестер Юнайтед Двайту Йорку (22 хвилини / проти Арсеналу / 6:1 / 25 лютого 2001).

Загалом, за 43 матчі поточного сезону де Брюйне забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.