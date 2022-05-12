Англия

Фахівець висловився перед лондонським дербі.

В рамках перенесеного 22 туру АПЛ Тоттенгем вдома зіграє проти Арсенала. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував майбутню гру.

"Можливість полягає в тому, щоб досягти того, чого ми не досягали вже багато років — зайняти високу позицію в АПЛ та вийти у Лігу чемпіонів.

Ця гра все вирішить. Зазвичай ти не проводиш таких матчів у чемпіонаті, якщо не борешся за трофей. Але ми знаємо, що те, що ця гра може дати нам, дійсно важливо", — сказав Артета.

Матч Тоттенгем — Арсенал відбудеться 12 травня та розпочнеться о 21:45 по київському часу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.