Англия

Нідерландський тренер уже розпочав роботу.

Манчестер Юнайтед домовився про підписання контракту з Еріком Тен Хагом, який розпочне роботу з наступного сезону.

Як повідомляє видання ESPN, нідерландський тренер вже зустрівся з керівництвом "червоних дияволів" в Амстердамі, щоб обговорити трансферні цілі та потенційні продажі.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що керівництво клубу готове виділити новому тренеру 150 мільйонів євро на нові придбання.

Нагадаємо, тен Хаг заявив, що його головною умовою перед керівництвом МЮ було самостійне вирішення питання трансферів.