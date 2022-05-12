Англия

У контракті футболіста буде відповідна опція.

Як відомо, Ерлінг Голанд влітку стане гравцем Манчестер Сіті, перейшовши з Боруссії Дортмунд.

Як повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild, 21-річний футболіст зможе покинути "городян" через два роки, але за 150 мільйонів євро. Така опція буде прописана у його контракті.

Раніше повідомлялося, що трансфер Голанда коштуватиме Манчестер Сіті 250 мільйонів євро: сюди включено суму трансферу, його заробітну плату за п'ять років та агентські комісійні.

У поточному сезоні Голанд провів 23 матчі: на його рахунку 21 гол та 7 результативних передач.