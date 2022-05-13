Англия

"Червоні дияволи" хочуть роздобути нігерійського форварда.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання AreaNapoli, "червоні дияволи" претендують на Віктора Осімгена з Наполі.

Джерело стверджує, що Манчестер Юнайтед готовий залучити до угоди форварда Антоні Мартіаля.

23-річний Осімген провів 20 матчів у складі національної збірної Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів в усіх турнірах, 0 голів), Шарлеруа (26, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (58, 26).

Нагадаємоб що Мілан має намір вступити в боротьбу за Осімгена.