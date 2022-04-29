Италия

Наполі миттєво підняв ціну.

Мілан зацікавився форвардом Наполі Віктором Осімгеном, що дало керівництву неаполітанців підняти ціну на нігерійця — повідомляє Tuttomercatoweb.

Якщо у четвер агент Осімгена зустрічался з Ауреліо Де Лаурентісом з приводу можливого переходу до Арсеналу чи Манчестер Юнайтед, і тоді мова йшла про 100 мільйонів євро (Наполі купив його свого часу за 20 мільйонів, а тепер хоче заробити не меньш ніж 80), то зараз мова вже йде про якнайменьш 110 мільйонів.

Оскільки найближчим часом Мілан за 1,18 мільярда хоче придбати інвестор з Бахрейну, який пообіцяв 300 мільйонів євро не трансфери, Наполі вважає гріхом не спробувати скористатися цією можливістю.

23-річний Осімген провів 20 матчів у складі національної збірної Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів в усіх турнірах, 0 голів), Шарлеруа (26, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (58, 26).