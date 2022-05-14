Англия

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Челсі в рамках фінального поєдинку Кубка Англії зіграє проти Ліверпуля на Уемблі у Лондоні.

Челсі — Ліверпуль

Субота, 14 травня, 18.45. Стадіон Уемблі, Лондон. Головний арбітр зустрічі – Крейг Поусон.

Протистояння Челсі та Ліверпуля останнім часом завжди відбувається при відмінних швидкостях, високому напруженні та еталонній тактичній роботі тренерів. Обидва німецькі спеціалісти, Томас Тухель та Юрген Клопп, намагаються дивувати один одного від матчу до матчу, що викликає ще більший інтерес зробити ставку на цю гру.

Цього сезону команди вже встигли провести три очні зустрічі — було зафіксовано два нічийні результати в чемпіонаті Англії — 1:1 і 2:2, а також паритет в основний час у Кубку англійської ліги, де в серії пенальті щасливішим виявився Ліверпуль.

Ще однією інтригою зустрічі залишається кількість виграних титулів кожною командою за підсумками сезону. Юген Клопп має всі шанси увійти в історію. Звичайно, здобути перемогу в АПЛ буде складно, але Кубок Англії та Ліга чемпіонів цілком можуть дістатись мерсисайдцям.

Челсі вже має перемоги цього сезону в Суперкубку УЄФА і на Клубному чемпіонаті світу, а тому "пенсіонери" теж не проти дістатися до заповітної цифри "три".

Частим параметром для ставки залишається кількість забитих голів у матчі. Коли грають дві англійські команди, то подібна ставка – суцільне задоволення. Якщо команди заб'ють швидкий перший гол, то можуть розійтися не на жарт.

Однак потрібно враховувати, що Ліверпуль і Челсі за останні п'ять матчів лише раз пробивали тотал понад 2,5 голи.

Якщо ви цікавитеся спортивними ставками, то цей матч — чудове видовище для кожного любителя футболу. Щоб посилити свій інтерес від перегляду зустрічі, можна спрогнозувати її результат, зробивши ставку.

Гарним варіантом у цьому матчі може бути "Обидві заб'ють". Також варто звернути увагу на подію "Ромелу Лукаку заб'є головою". Коефіцієнт на це становить 10.

Цікаві факти:

Челсі виграв 14 з останніх 17 матчів (Кубок Англії).

Челсі зіграв унічию в останніх 3 матчах проти Ліверпуля у всіх турнірах.

Ліверпуль виграв останні 5 матчів (Кубок Англії).

У 6 з останніх 7 ігор Ліверпуля (Кубок Англії) було забито понад 2,5 голи.

Ліверпуль забив принаймні 2 голи в 6 з останніх 7 матчів (Кубок Англії).

Челсі забив щонайменше 2 голи в останніх 3 матчах (Кубок Англії).