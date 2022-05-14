Англия

Керманич Челсі прокоментував прийдешній фінал Кубку Англії.

У вирішальному поєдинку цьогорічного розіграшу Кубку Англії лондонський Челсі посперечається за трофей із Ліверпулем.

Челсі — Ліверпуль. Напередодні

Головний тренер "синіх" Томас Тухель за лічені години до початку важливої гри розповів про стан готовності власних підопічних.

"Я не фанат Ліверпуля, але я можу зрозуміти слова Гвардіоли, коли він каже, що за цей клуб у чемпіонських перегонах уболіває вся країна. Не сказав би, що повністю згоден із цим твердженням, але так є насправді.

"Клоппо" — майстер перебування в статусі аутсайдера. Він може змусити свою команду грати другим номером проти Вільярреала чи Бенфіки, і це, як не дивно спрацює. Він постійно це робить.

Тут нема чого заздрити. Клоппо — фантастичний та веселий хлопець, один із найкращих тренерів у світі. Коли він тренував Дортмунд, вся країна любила Дортмунд. Зараз він тренує Ліверпуль, і ви відчуваєте, що вся країна любить Ліверпуль.

Це велика честь для нього, і це те, із чим ти маєш справу, якщо граєш проти його команди. Але це завжди залишається цікавим, тому, якщо ми завтра станемо дещо поганими хлопцями, то ніхто не буде сумувати. Ми візьмемо на себе цю роль. Ми не хочемо мати симпатію країни завтра — ми хочемо отримати трофей.

Потрібно просто бути впевненим у собі та робити свою справу. Я колись був наступником Клоппа в Дортмунді. Але я не відчуваю нічого, окрім найбільшої поваги до того, що він робить. Він як одне ціле з фанатами та клубом. Він є харизматичним лідером цього величезного клубу. Мої гравці повинні протистояти цьому, і я повинен протистояти цьому.

Ліверпуль дає вам можливість грати в атаці. Ми це зрозуміли під час невдалого для нас фіналу Кубку ліги. Але це їхній підхід. Ліверпуль — команда, яка найбільше ловить нападників інших команд у положення поза грою. Вони грають лише на цій високій лінії, тому що завжди тиснуть на суперників. Дуже важко використовувати ці простори, тому що вам потрібен ідеальний таймінг. Але ви можете знайти протидію цьому, якщо у вас буде щасливий день", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 14 травня, о 18:45 за київським часом.