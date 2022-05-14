Англия

Форвард Ліверпуля не сумнівається у власних футбольних якостях.

Ліверпуль, разом із лондонським Челсі, розіграє цьогорічний трофей Кубку Англії на легендарному Вемблі.

Челсі — Ліверпуль. Напередодні

Нападник "червоних" Мохамед Салах незадовго до початку гри оцінив рівень власної готовності до вирішальної дуелі.

"Я намагаюся не слухати все, що про мене говорять, але я все одно завжди намагаюся покращити свою гру, пробувати щось нове та змінювати ситуацію на полі.

Якщо порівнювати мене з іншими гравцями, які грають на моїй позиції, я зараз маю на увазі не тільки свою команду, а й інші, я — найкращий, і цифри це підтверджують.

Але мені байдуже на це. Я повинен залишатися зосередженим і продовжувати наполегливо працювати.

Зокрема, це стосується нашої майбутньої гри проти Реалу. Я пам’ятаю останній фінал Ліги чемпіонів проти них так, ніби це було вчора. Коли я залишив поле того разу, мені було сумно, але я повинен був прийняти це і йти далі. А вже через рік ми виграли Лігу чемпіонів.

Я дуже схвильований від того, що знову зустрінуся з цим клубом у фіналі. Але цього разу ми хочемо досягти успіху.

Усе своє життя я так думав і намагався залишатися на правильному шляху. У минулому були ті, хто казав мені, що я нічого не зможу досягти після трансферу з Челсі, але я залишався на позитивній хвилі.

Я сподіваюся, що нам усе ще вдасться здобути чотири трофеї. Я роблю все можливе, щоб виграти Прем'єр-лігу та Лігу чемпіонів, але найважливіше — це гра команди", — заявив єгипетський виконавець.

У поточному сезоні Мохамед забив 30 голів та віддав 16 гольових передач у 48 матчах за клуб.