Українець може змінити команду влітку.
олександр зінченко (праворуч), getty images
14 травня 2022, 12:18
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може залишити свій клуб в літнє трансферне вікно.
У послугах українця зацікавлений ряд клубів Європи, повідомляє ESPN. Не уточнюється, які саме клуби хочуть бачити в своїх рядах Зінченка, але відомо, що раніше Наполі та Арсенал виходили на представників захисника.
Окрім того, стан Манчестер Сіті залишить і Фернандіньо, контракт якого завершується влітку.
В поточному сезоні на рахунку Зінченка 26 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, в яких він зробив чотири результативні передачі.
Відзначимо, що раніше футболіст отримав виклик до національної збірної України.