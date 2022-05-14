Англия

Українець може змінити команду влітку.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може залишити свій клуб в літнє трансферне вікно.

У послугах українця зацікавлений ряд клубів Європи, повідомляє ESPN. Не уточнюється, які саме клуби хочуть бачити в своїх рядах Зінченка, але відомо, що раніше Наполі та Арсенал виходили на представників захисника.

Окрім того, стан Манчестер Сіті залишить і Фернандіньо, контракт якого завершується влітку.

В поточному сезоні на рахунку Зінченка 26 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, в яких він зробив чотири результативні передачі.

Відзначимо, що раніше футболіст отримав виклик до національної збірної України.