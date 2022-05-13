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Фахівець склав список з 10 гравців, які приїдуть до команди.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився із списком українців-легіонерів, які допоможуть національній команді у відборі на чемпіонат світу-2022 та у товариських іграх.

Воротар: Андрій Лунін.

Захисники: Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.

Відзначимо, що у список не потрапили цілий ряд гравців, зокрема Богдан Михайличенко, Ігор Харатін, Євген Макаренко, Віктор Коваленко, Роман Безус та Владислав Супряга. Також немає у списку Данила Ігнатенка, виклик якого анонсували ЗМІ.

Нагадаємо, що наступна гра збірної України відбудеться 18 травня у Хорватії. Суперником стане місцевий клуб Рієка.