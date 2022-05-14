Англия

Марк Клаттенбург висловився щодо спірного моменту в дербі Північного Лондону.

Тоттенгем в дербі крупно переграв Арсенал на своєму полі та продовжив боротьбу за місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Рахунок в матчі відкрив Харрі Кейн, реалізувавши пенальті за фол Седріка Соареша на Соні. Цей момент викликав бурхливу реакцію серед представників "канонірів", а згодом ситуацію прокоментував екс-арбітр АПЛ Марк Клаттенбург.

"Якщо ми збираємось призначати пенальті в цій ситуації, то я вам знайду масу прикладів в кожному матчі Прем'єр-Ліги, де у ворота обох команд буде призначено по 2-3 пенальті за гру. Тірні поступив як формаліст.

Нажаль для Арсенала, рефері вирішив, що це фол, за що йому Кейн може віддячити. Я би такий пенальті не призначив би в жодному разі", — наводить слова колишнього арбітра Metro.

Відзначимо, що на Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Арсенал.