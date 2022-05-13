До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Тоттенхэм - Арсенал, tottenhamhotspur.com
13 травня 2022, 00:59
У четвер, 12 травня, у рамках перенесеного 22 туру АПЛ Тоттенхем приймав Арсенал. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 3:0.
Після 36 зіграних турів Тоттенхем йде на 5 місці з 65 очками, а Арсенал займає 4 рядок, набравши 66 балів.
Огляд:
Тоттенгем — Арсенал 3:0
Голи: Кейн, 22 (пен.), 37, Сон, 47.
Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Девіс (Родон, 82) — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон — Кулусевські (Моура, 72), Сон (Бергвейн, 72) — Кейн.
Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Голдінг, Габріель (Тавареш, 75), Томіясу — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу, 64) — Нкетіа (Ляказетт, 72).
Попередження: Девіс — Голдінг, Сміт-Роу, Едегор, Джака.
На 32-й хвилині був вилучений Роб Голдінг (Арсенал) (друге попередження).