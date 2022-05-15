Англия

Стан футболістів погіршився під час кубкового протистояння.

Перемога Ліверпуля напередодні за підсумками фінального протистояння Кубку Англії проти лондонського Челсі (0:0, 6:5 – пен.) дозволила команді здобути другий із чотирьох можливих трофеїв поточного сезону.

Челсі — Ліверпуль 0:0 (5:6 — пен.) Огляд матчу

Додати темних фарб у яскраву звитягу колективу Юргена Клоппа могли травми його виконавців: захисника Вірджила Ван Дейка та нападника Мохамеда Салаха, які не змогли завершити гру через ушкодження.

Керманичу Ліверпуля після завершення поєдинку чи не найбільше питали про стан його футболістів під час прес-конференції.

"Нам довелося змінити Салаха ще на початку гри, що було дійсно не круто. Це було виключно моє рішення, та воно було більше запобігливим. Мо сказав мені: "Я щось відчуваю, але можу продовжувати".

Я відповів на це: "Ні. Досить". Футбольна гра не є фізіотерапевтичною процедурою, тому дуже рідко коли гравцю стає краще під час гри.

Саме тоді до мене підійшов Вірджил ще й, та сказав те саме: "Я щось відчуваю, але, на мою думку, що все добре". Ми разом ухвалили рішення, що він залишатиметься на полі. Але, якщо гра перейде до овертаймів, він повинен піти.

Очевидно, що я розмовляв із обома гравцями вже після гри, обидва були в порядку. Зрештою, усе минулося без зайвих питань.

Але наступна гра вже у вівторок, що, певна річ, доволі швидко. Утім, я думаю, що вони обидва будуть готові виходити на поле, але, можливо, подивимося під час тренування завтра. Якщо вони мені скажуть, що все добре, тоді я буду трохи здивований, але своє місце на полі вони отримають. Тож побачимо", — заявив німецький фахівець.

Гостьовий матч проти Саутгемптона Ліверпуль зіграє 17 травня, о 21:45 за київським часом.