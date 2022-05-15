Англия

Футболіст розповів про плани на наступний сезон.

Для 22-річного вінгера Джейдона Санчо сезон-2021/22 став першим в АПЛ. Манчестер Юнайтед виступив не найкращим чином, а сам футболіст провів 38 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти в усіх змаганнях.

Футболіст в інтерв'ю прес-службі "червоних дияволів" розповів про плани клубу на наступний сезон.

"З приходом нового менеджера Еріка тен Хага, нам потрібно почати усе наново. Ми з нетерпінням чекаємо пізнати його ідеї, плани щодо побудови команди та початку роботи з ним.

Треба думати лише позитивно. Моя кар'єра тільки починається, і, сподіваюся, незабаром вона піде угору. Це був важкий сезон, особливо, у якості гравця такого клубу, як Манчестер Юнайтед. Юнайтед відомий тим, що виграє трофеї та збирає у команді найкращих. Цей сезон був важким для всіх нас, але я думаю, що нам все ще потрібно вірити в успіх.

Забити перший гол за МЮ — приємне почуття. Забивати за клуб, з яким ти щойно підписав контракт, — це завжди чудове відчуття. Це також був гарний гол!", — додав футболіст.