Англия

Англійський хавбек покине "молотобійців" після завершення сезону.

Ще перед стартом сезону-2021/22 Марк Нобл заявив, що це його останній сезон у складі Вест Гема.

Сьогодні, 15 травня, 35-річний футболіст провів свій останній домашній поєдинок за "молотобійців". Нобл у грі проти Манчестер Сіті провів трохи більше чотирнадцяти хвилин, а гра завершилася нічиєю – 2:2.

У наступному турі Вест Хем зіграє на виїзді проти Брайтона і цей поєдинок стане для Нобла останнім за нинішній клуб взагалі.