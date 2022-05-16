Англия

Новий керманич "червоних дияволів" розраховує на зіркового та досвідченого португальського форварда.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг, який почне працювати в стані манкуніанців з наступного сезону після успішного періоду кар'єри в амстердамському Аяксі, поділився думкою про 37-річного нападника своєї нової команди Кріштіану Роналду.

"Роналду – гігант. Він вже стільки всього продемонстрував, але, думаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітною людиною.

Я хотів би зберегти його в команді, звісно. Він став дуже важливою фігурою для «МЮ» цього року та може й надалі видавати чудову статистику", — цитує слова тен Хага Daily Mail з посиланням на De Telegraaf.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду також хоче залишитись у Манчестер Юнайтед і попрацювати під керівництвом Еріка тен Хага, незважаючи на отримані кілька пропозицій від інших клубів.